Погода: прогнозируют дожди и грозы

Ночью вероятность дождя будет невелика. Местами ожидается туман. Утром будет 6–11 градусов тепла. днем прогнозируют кратковременные дожди. На западе страны юго-западный ветер усилится до 15–18 м/с. Воздух прогреется до 14–19, на западе всего до 12–13 градусов тепла.
В ночь на понедельник дождевые облака не будут активными. Небольшие дожди пройдут лишь местами. Кое-где прогнозируют туман. Температура составит 7–12 градусов тепла. Днем придут дождевые облака, поэтому практически по всей Литве пройдут дожди, местами с грозами. Воздух прогреется до 17–22, на западе до 15–16 градусов.
Непостоянная погода с кратковременными дождями ожидается и в середине недели.
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