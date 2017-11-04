В субботу во многих районах будет пасмурно, однако уже к вечеру местами ожидаются прояснения, облака рассеются. Местами возможен моросящий дождь. В Вильнюсе и Каунасе небольшой дождь. Ночью будет около 6, днем около 9 градусов тепла. В Шяуляй большую часть дня будет пасмурно. Ночью будет 6, днем 8 градусов тепла. На взморье будет дуть сильный ветер, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 9–10 градусов.

В воскресенье южный ветер развеет облака, день будет ясным и сухим. В Вильнюсе и Каунасе возможна небольшая облачность. Ночью температура составит 5, днем 9 градусов тепла. В Шяуляй ночью еще будет облачно, будет 5 градусов тепла. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 9 градусов. На взморье в первой половине дня будет ясно, температура до 7 градусов. Днем до 11 градусов, после обеда увеличится облачность.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели увеличится облачность, однако время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце, особых осадков не прогнозируют, местами возможна морось. В середине недели по ночам прогнозируют заморозки, однако потом снова потеплеет, усилится ветер, вернутся обильные осадки.