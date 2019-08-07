В среду самая высокая облачность ожидается на юго-востоке Литвы, там во многих районах пройдут дожди, местами с грозами. На северо-западе будет больше солнца, дожди пройдут лишь местами. Воздух прогреется до 20-25 градусов.
© DELFI / Domantas Pipas

В четверг ночью небо будет ясным, местами прогнозируют туман. Температура составит 11-16 градусов. Во второй половине ночи и утром придут облака нового циклона, на юге и западе пойдут дожди.

В четверг днем над Литвой пройдет активный циклон. Утром дождь пойдет на юго-западе, а потом распространится на территории всей страны. Местами дождь будет идти несколько часов, а кое-где и весь день. Самые сильные дожди ожидаются на юго-востоке. На северо-западе осадков будет меньше, с перерывами, иногда будет появляться солнце, обильные дожди там пройдут лишь местами. Кое-где ожидаются грозы. После обеда усилится ветер до 15-17 м/с. Температура воздуха будет 17-22 градуса.

В пятницу дожди будут кратковременные, днем местами возможны грозы. Ночью будет 11-16, днем 18-22 градусов тепла.

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