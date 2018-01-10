В среду без осадков, будет дуть несильный юго-восточный ветер. Днем небо будет ясным. Местами ожидается гололедица. В Вильнюсе и Каунасе утром температура упадет до -5 градусов, будет солнечно, температура будет колебаться в районе ноля.

В Шяуляй утром будет около -4 градусов. Днем ожидается -1 градуса. На взморье небо будет ясным. Ночью термометры будут фиксировать 3 градуса мороза, а днем ​​один градус тепла.

Четверг будет ясным, сохранится похожая температура, будет дуть восточный ветер. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью будет около -6-5 градусов. День будет солнечным, будет около ноля.

В Шяуляй большую часть дня будет ясно, облака появятся только поздним вечером. Ночью температура упадет до 6 градусов мороза, днем будет около 2 градусов ниже ноля. На взморье будет ясно. Ночью он будет около 2 градусов ниже ноля, днем - ​​ 1 градус тепла.

В пятницу усилится восточный, юго-восточный ветер, поэтому ощущаемая температура будет еще ниже, чем отображаемая на столбиках термометров. Ночь во многих районах будет облачной, но во второй половине дня во многих районах небо расчистится, похолодает. В ночные и утренние часы в Вильнюсе и Каунасе будет облачно, температура опустится до 4 градусов ниже ноля. Днем будет примерно 2 градуса ниже ноля.

Ночь в Шяуляй будет пасмурной, будет около -4 градуса. Днем облака рассеются, будет -3-2 градуса мороза. На взморье ночью будет облачно, без осадков, ожидается 3 градуса мороза. Днем будет солнечно, будет около -1 градус мороза.

Согласно прогнозу погоды gismeteo.lt, на выходных будет солнечно, будет дуть юго-восточный ветер. Однако мороз будет крепчать: ночные температуры в некоторых местах достигнут 10 градусов мороза, а днем будет держаться мороз в -6-3 градуса.