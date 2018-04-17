Во вторник ночью ожидается дождливая погода, местами возможна гроза. Днем также ожидаются осадки, местами обильные. Будет дуть холодный ветер, похолодает. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет пасмурно и дождливо. Ночью 11, днем 13 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня дождь, будет 9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 13 градусов. На взморье ночью дождь, температура 6, днем 8 градусов тепла.

В среду усилится северный, северо-западный ветер, на улице будет неприятно. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе облачно. Ночью 6, днем около 15 градусов. В Шяуляй небольшой дождь, солнце скроется за облаками. Ночью будет 5, днем 14 градусов тепла. На взморье ожидаются прояснения. Ночью будет 4, днем 10 градусов тепла.

В четверг появится солнце, станет теплее, однако ветер не успокоится. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Ночью 5, днем 17 градусов тепла. В Шяуляй ночью будет облачно, около 6 градусов тепла. Днем солнце прогреет воздух до 16 градусов. На взморье ночью возможна облачность, температура 4 градуса тепла. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 11 градусов.

В пятницу станет еще теплее, без дождя. В Вильнюсе и Каунасе ожидается небольшая облачность. Ночью будет 4, днем около 19 градусов тепла. В Шяуляй будет ясно. Ночью 4, днем 17 градусов тепла. На взморье ожидается облачная погода, будет прохладнее. Ночью 4, днем 9 градусов тепла.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.