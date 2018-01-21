В воскресенье в северо-восточных и восточных районах страны ожидается небольшой снег. Переменный ветер, несильный, поэтому холод будет не столь ощутимым. Днем столбики термометров покажут 5-6 градусов.

В понедельник будет холоднее. Небольшой снег. Ночью температура во многих районах упадет до 9-14 градусов, в восточных и юго-западных районах температура может упасть до 16 градусов.

Самая холодная ночь ожидается с понедельника на вторник. В большинстве районов во вторник ожидается 12-15 градусов, на юге и юго-восточных страны может похолодать до 16-17 градусов.

По словам синоптика, на неделе днем будет довольно холодно. В понедельник 3-8 градусов. Во вторник на востоке может быть 15 градусов, днем 4-9 градусов.

В среду мороз спадет. Температура на взморье - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Снег уже сменят смешанные осадки.