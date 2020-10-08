Погода: придет осенняя прохлада

В четверг и ночью и днем во многих районах, в основном на западе пройдут небольшие дожди. Утром будет 6–11 градусов тепла. Прохладнее будет на юге и на северо-западе страны. На взморье будет около 12 градусов выше нуля. Днем будет выглядывать солнце, воздух прогреется до 14–18 градусов.
В пятницу ночью к западной части страны приблизится атмосферный фронт. Пойдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет формироваться густой туман. Температура составит 6–10 градусов, у моря будет около 12 градусов. Днем атмосферный фронт придет и на восток. Небольшие дожди пройдут во многих районах. Усилится южный ветер, на взморье опасные порывы ветра достигнут 15 м/с. Днем будет 12–16 градусов.
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