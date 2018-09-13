Погода: придет настоящая осень, но ненадолго

В четверг днем ожидается переменная облачность. Сильных осадков не прогнозируют. В четверг станет немного прохладнее, температура поднимется только до 17–22°C. В четверг в Вильнюсе будет облачно. Возможен дождь, но несильный. Температура днем составит 18–20°C. В других городах тепло распределиться равномерно, температура составит 19–20°C. Прохладнее будет только в Тельшяй и Клайпеде - 18–19°C.
В пятницу во многих районах пройдут небольшие дожди. Местами возможен туман. Ночью будет 7–12°C, местами, в основном на западе, 4–6°C. Днем воздух прогреется до 17–21°C.
В субботу в стране будет сыро. Во многих районах прогнозируют кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ночью будет 6–11°C, а днем 17–21°C.
В воскресенье похолодает еще больше. Однако погода испортится лишь ненадолго и снова станет тепло. Кратковременный дождь пройдет только ночью. Температура ночью 8–13°C, днем 16–20°C.
С понедельника в Литву вернется сухая и теплая погода.
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