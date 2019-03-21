Погода: придет долгожданное весеннее тепло

Температура будет выше нуля. Днем пройдет еще один атмосферный фронт. На этот раз теплый. Он принесет дождь и морось. Небо останется пасмурным.
Прояснения будут редкими. Местами ожидается туман. Будет дуть западный, юго-западный ветер. Воздух прогреется до 5-10 градусов. В большинстве районов будет 6-9, около моря 5 градусов тепла. И только местами в южных районах воздух прогреется до 10 градусов тепла.
В пятницу ночью будет идти дождь. Западный, северо-западный ветер похолодания не принесет. Температура воздуха будет 2-7 градусов тепла. Днем без осадков. Воздух прогреется до 6-11 градусов.
В выходные будет облачно, возможны осадки, но будет теплее. Усилится юго-западный, западный ветер. В субботу будет 7-12, местами до 14 градусов тепла.
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