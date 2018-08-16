Погода: приближается новая волна тепла

Температура во второй половине дня поднимется до 21-25 градусов. В Клайпеде, в Шяуляй, Паневежисе и Утене будет 21-23 градуса. В Утене и Паневежисе небольшой дождь. В Вильнюсе к Каунасе 22-24, в Алитусе 23-25 градусов. В этих городах дождь маловероятен.
В пятницу будет еще более спокойная погода. Вероятность дождя очень невелика. Рано утром, на восходе солнце будет 12-17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 23-27 градусов. В Вильнюсе, Утене и Клайпеде будет 24-26, а в Паневежисе, Шяуляй, Каунасе и Алитусе 25-27 градусов.
В выходные по-прежнему будет тепло, однако ожидаются кратковременные дожди с грозами.
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