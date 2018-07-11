Ночью местами прошли небольшие дожди, кое-где на землю опустился туман. Утром было 12–16 градусов. Днем во многих районах пройдут кратковременные дожди, ожидается гроза.
© DELFI / Karolina Pansevič

Сначала дожди охватят южные и восточные районы, в Вильнюсе будет 25, в Каунасе до 26 градусов тепла. В Жемайтии, в центральной и северной части Литвы дожди пойдут после обеда, на взморье будет 23–24, в Шяуляй 24–26 градусов.

В четверг ночью облака рассеются, только местами пройдут небольшие дожди, температура снизится до 12–17 градусов. Днем облачность увеличится. На взморье, в долине Немана дождевые облака соберутся в полудня, а Аукштайтии достигнут только вечером. Дожди прогнозируют кратковременные, местами с грозами. Во время грозы ветер усилится до 15 м/с. Несмотря на дождь, будет тепло. На юго-западе 22–25 градуса в первой половине дня, затем температура немного снизится. В Аукштайтии будет 25–27 градусов.

В пятницу прогнозируют дожди с грозами.

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