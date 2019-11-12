На западе страны первая половина дня будет светлой и без осадков. На взморье ожидается сильный ветер, местами порывы будут достигать 15-16 м/с. Днем небо заволокут дождевые облака, а вечером на взморье пойдет дождь. В Жемайтии и на море будет 6–8 градусов, в Сувалькии 9–10 градусов тепла.
В среду над Литвой пройдет атмосферный фронт. Во многих районах пройдут дожди. Больше всего осадков выпадет на западе, днем там могут идти сильные дожди. На востоке прогнозируют небольшие осадки, местами осадков не будет вообще. Будет дуть восточный ветер, порывы составят 8-13 м/с. Ночь будет пасмурной и теплой - 3–8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 8–13 градусов.
В четверг погода будет мрачной, ветреной и с осадками, однако будет теплее: ночью 6–11, днем 9–14 градусов тепла.
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