Погода преподнесет сюрприз: будет идти и дождь и снег

В среду погоду в Литве обусловит небольшой циклон. Пройдет еще один холодный атмосферный фронт. Будет облачно. Прояснения ожидаются на северо-западе страны во второй половине дня.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Во многих районах выпадут осадки. Это будет и дождь, и снег. Будет дуть северо-западный ветер, скоростью 7–12 м/с. Температура от 3–6 градусов тепла на севере до 7-8 на юге.

В четверг ночью атмосферное давление увеличится, станет больше прояснений. Местами ожидаются кратковременные осадки (в основном небольшой снег). Северо-западный, северный ветер успокоится. Температура ночью местами опустится до 0–3 градусов мороза, только на взморье и на юге будет чуть выше нуля.

В четверг днем Литва попадет в зону арктического антициклона. Вероятность дождя снизится, однако по-прежнему будет пасмурно. Будет дуть северный, северо-западный ветер. Днем будет холодно – всего 4–8 градусов тепла.

В пятницу солнца будет больше, осадков не ожидается. Ночью снова заморозки, а днем будет немного теплее, чем накануне.

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