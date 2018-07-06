В долгие выходные в Литве будет теплая, но не жаркая погода. В субботу местами возможны небольшие дожди, в пятницу - без осадков. Чаще осадки прогнозируют только в последний день недели - в воскресенье.

В пятницу будет солнечно, кратковременные осадки возможны лишь местами. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет больше прояснений, днем облачно, воздух прогреется до 23 градусов. В Шяуляй ночью облачность будет небольшой, температура 11 градусов. Днем воздух прогреется до 22 градусов. На взморье ночью 14, днем около 19 градусов тепла. Небольшая облачность.

В субботу в первой половине дня будет ясно, после обеда появятся облака, пройдут дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью 14, днем около 25 градусов тепла. В Шяуляй ночью 13, днем 23 градуса тепла. На взморье ночью 15, днем 20 градусов тепла.

В воскресенье переменная облачность, небольшой дождь. Температура немного снизится. В Вильнюсе и Каунасе ночью 14, днем 22–23 градуса тепла. В Шяуляй ночью 11, днем около 21 градуса тепла. На взморье усилится ветер. Ночью температура 15, днем 19 градусов.

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