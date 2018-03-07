В среду ночью в северной части страны возможна более низкая облачность, там местами мороз будет до –11–10 градусов. Кое-где сформируется гололед. Ночью через южную часть придут осадки, в основном снег, они понемногу распространятся по всей территории страны. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет –7 градусов. Днем ожидаются осадки, будет около нуля. В Шяуляй ночью ожидаются осадки, будет –9 градусов. Днем солнце скроется за облаками, к вечеру ожидаются осадки. Температура будет –1 градус. На взморье ночью ожидается ясная погода, будет –5 градусов, днем будет облачно с осадками. Температура около нуля.

Четверг будет самым мокрым днем за всю неделю. В Вильнюсе и Каунасе будет идти снег. В Вильнюсе ночью –4, в Каунасе –2 градуса. Днем в Вильнюсе –2, в Каунасе 0–1 градус тепла. В Шяуляй также будет идти снег. Ночью будет до –3 градусов. Днем около –1–0. На взморье снег, мокрый снег. Ночью около нуля, днем 1–2 градус.

В пятницу будет немного теплее. Облака снова принесут осадки, снег и мокрый снег, местами дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет –2–1 градус, пройдет снег. Днем будет 3–4 градуса, ожидаются смешанные осадки. В Шяуляй небольшой снег, температура до –2 градусов. Днем будет 2 градуса тепла, мокрый снег. На взморье будет ветрено, мокрый снег и дождь. Ночью 1, днем около 2–3 градусов тепла.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в выходные температура сохранится похожая. В субботу возможны прояснения, небольшие осадки ожидаются лишь местами. В воскресенье, вероятно, облачность повысится, ожидаются обильные осадки.