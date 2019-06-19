Погода: последняя возможность насладиться теплом – грядут перемены

В среду погоду определит этот антициклон. Облачность будет низкой. Дождя не предвидится. Ночью ветер успокоится. Днём потеплеет, воздух прогреется до 25-29 градусов тепла, усилится и ветер до 5-10 метров в секунду.

Теплее всего будет в южной части Литвы: в Каунасском, Мариямпольском, Алитусском и Вильнюсском уездах местами температура поднимется до 30 градусов.

В четверг к Литве приблизится небольшой циклон, образовавшийся над Германией и по дороге сюда принесший дожди в Польшу. Ночью ожидаются кратковременные дожди в южных и западных районах. Кое-где прогремит гроза. Подует юго-восточный, южный ветер, 4-9 метров в секунду.

Из-за небольшой облачности днем ночью холодно не будет: до 14-19 градусов.

Днём облачность ожидается уже во всех районах, кратковременные дожди пройдут много где. Прогремят грозы. Ветер усилится, во время грозы его порывы достигнут местами 15-17 метров в секунду. Температура повысится до 24-29 градусов. Теплее всего будет на северо-востоке страны.

В пятницу дождевые облака все еще будут укрывать небо, будет немного прохладнее.