Погода: последняя возможность насладиться теплом – грядут перемены

Во вторник Литву накрыл антициклон, пришедший с юго-запада. После более прохладных дней он опять принес летнее тепло.
Vilnius
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В среду погоду определит этот антициклон. Облачность будет низкой. Дождя не предвидится. Ночью ветер успокоится. Днём потеплеет, воздух прогреется до 25-29 градусов тепла, усилится и ветер до 5-10 метров в секунду.

Теплее всего будет в южной части Литвы: в Каунасском, Мариямпольском, Алитусском и Вильнюсском уездах местами температура поднимется до 30 градусов.

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В четверг к Литве приблизится небольшой циклон, образовавшийся над Германией и по дороге сюда принесший дожди в Польшу. Ночью ожидаются кратковременные дожди в южных и западных районах. Кое-где прогремит гроза. Подует юго-восточный, южный ветер, 4-9 метров в секунду.

Из-за небольшой облачности днем ночью холодно не будет: до 14-19 градусов.

Днём облачность ожидается уже во всех районах, кратковременные дожди пройдут много где. Прогремят грозы. Ветер усилится, во время грозы его порывы достигнут местами 15-17 метров в секунду. Температура повысится до 24-29 градусов. Теплее всего будет на северо-востоке страны.

В пятницу дождевые облака все еще будут укрывать небо, будет немного прохладнее.

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