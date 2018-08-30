Погода: последние дни уходящего лета порадуют теплом

В четверг днем будет облачно с прояснениями. Местами прогнозируют небольшие дожди. Температура 19–23°C. В Вильнюсе будет облачно и свежо, однако вероятность дождя невелика. Днем температура будет 20-22°C. В Каунасе, Алитусе, Йонаве будет 22°C. В Клайпеде, Шяуляй, Паневежисе, Мариямполе, Мажейкяй, Утене, Кедайняй и Тельшяй на один градус меньше.
В пятницу прогнозируют дождь. Если ночью небольшие дожди пройдут только на западе и на юго-западе, то днем они ожидаются по всей стране. Прогнозируют туман. Температура ночью 9–14°C, днем 19–23°C.
В субботу будет немного теплее, местами небольшой дождь. Ночью 10–15°C, днем до 19–24°C. В последующие дни погода сильно не изменится, станет немного теплее, без особых осадков.
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