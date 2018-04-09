В понедельник ожидается переменная облачность. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди с грозами. Температура 18–23, на взморье 15–17 градусов тепла. В Вильнюсе вероятность дождя невелика. Максимальная температура 21–23 градусов.
Во вторник ночью дождь уже пройдет в большинстве районов, станет прохладнее – 4–9 градусов. Днем без дождя, однако будет прохладнее – 11–16 градусов, на юге – 17–19 градусов.
В среду переменная облачность, вероятность дождя невелика. Ночью 1–6 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 11–16 градусов.
В четверг, в пятницу и в выходные местами пройдут небольшие дожди, кое-где с грозами. Ночью будет 3–8, 4–9 градусов. Днем воздух будет прогреваться до 15 градусов тепла.
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