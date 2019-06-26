26 июня погоду в Литве обусловит антициклон. Увеличится облачность. Вечером на юго-востоке Литвы пройдут небольшие ливневые дожди с грозами.
© DELFI / Domantas Pipas

В среду днем воздух прогреется до 30–32, на юге до 31–33 градусов. С полудня усилится ветер, а во время грозы его порывы достигнут 15–20 м/с.

В ночь на четверг дождевые облака пройдут по всей Литве. Во многих районах ожидаются небольшие дожди, местами сильные ливни с грозами. Во время грозы ветер усилится до 15–20 м/с. Кое-где ожидается град. Температура будет 15–20 градусов тепла.

В четверг днем жары не будет. Неинтенсивные дожди пройдут в большинстве районов. Местами возможны грозы. Усилится ветер. Днем будет 20–25 градусов тепла.

В пятницу снова без осадков, небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью температура опустится до 10–15, днем составит 19–24 градусов тепла. По-прежнему ожидается сильный ветер.

Общество

Истребители НАТО дважды сопроводили российские военные самолеты (1)

Истребители НАТО на прошлой неделе дважды поднимались...

Погода: после жаркого дня пойдут ливневые дожди

26 июня погоду в Литве обусловит антициклон. Увеличится...

Адвокат жестоко избитой девушки: она все еще не может говорить (5)

17-летняя жительница Юрбаркаса, которая в конце мая была...

Cigaretės Aurelijus Veryga

Новая идея главы Минздрава Литвы: сигареты в магазинах будут "спрятаны" (9)

С целью снижения зависимости жителей от табачных...

Апелляционный суд Литвы приступил к рассмотрению жалобы осужденного за шпионаж в пользу России (1)

Апелляционный суд Литвы (АСЛ) во вторник приступил к...

TOP новостей

Cigaretės Aurelijus Veryga

Новая идея главы Минздрава Литвы: сигареты в магазинах будут "спрятаны" (9)

С целью снижения зависимости жителей от табачных...

Александр Морозов. Кремль выдает паспорта на Донбассе. Что это значит? Специально для DELFI (12)

Путин подписал указ о выдаче российский паспортов...

Адвокат жестоко избитой девушки: она все еще не может говорить (5)

17-летняя жительница Юрбаркаса, которая в конце мая была...

Торговцы копченой рыбой в Паланге этим летом удивляют покупателей

Неотъемлемая часть отдыха на литовском взморье -...

Россия объявила Грузии экономическую войну, Литва призывает жителей ехать на отдых в Грузию (78)

В Тбилиси уже не первый день проходят протесты. В...