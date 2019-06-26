Погода: после жаркого дня пойдут ливневые дожди

В среду днем воздух прогреется до 30–32, на юге до 31–33 градусов. С полудня усилится ветер, а во время грозы его порывы достигнут 15–20 м/с.

В ночь на четверг дождевые облака пройдут по всей Литве. Во многих районах ожидаются небольшие дожди, местами сильные ливни с грозами. Во время грозы ветер усилится до 15–20 м/с. Кое-где ожидается град. Температура будет 15–20 градусов тепла.

В четверг днем жары не будет. Неинтенсивные дожди пройдут в большинстве районов. Местами возможны грозы. Усилится ветер. Днем будет 20–25 градусов тепла.

В пятницу снова без осадков, небольшие дожди пройдут лишь местами. Ночью температура опустится до 10–15, днем составит 19–24 градусов тепла. По-прежнему ожидается сильный ветер.