Погода: после выходных - приятные перемены

В субботу погоду в Литве определит северо-восточный участок антициклона. Днём по всей стране будет облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный, 5-10 м/с. Максимальная температура днём 10-15 градусов тепла.

В субботу в Вильнюсе сквозь облака ненадолго проглянет солнце. Значительных осадков не ожидается. Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Днём потеплеет до 11-13°C.

В других городах тепло распределится более-менее равномерно. 13°C ожидается в Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Алитусе, Мариямполе, Йонаве, Кедайняй. В Шяуляй и Мажейкяй температура воздуха будет на один градус ниже - 12°C. В Утене и Тельшяй будет 11°C.

В воскресенье ночью кратковременные дожди пройдут лишь в западных регионах страны. Как ночью, так и днём будет дуть юго-западный ветер, 7-12 м/с. Ночью на взморье (а днём местами) порывы ветра усилятся до 15-20 м/с. Ночью температура воздуха снизится до 2-7°C, в западных районах до 9-11°C. Местами, вероятнее всего в юго-восточной части страны, ожидаются заморозки. Днём максимальная температура воздуха 12-16°C.

В понедельник, 1 октября, погода ожидается сухая и тихая. Ветер южный, 6-11 м/с ночью, днём 3-8 м/с. Ночью температура воздуха 3-8°C, на взморье теплее, до 10-12°C. Правда, местами возможны заморозки, до -3°C. Днём воздух прогреется до 13-17°C.

Во вторник ночью местами, а днём почти повсеместно пройдут кратковременные дожди. Ветер ночью переменного направления, 3-8 м/с, а днём – западный, 7-12 м/с. Ночью ожидается не ниже 5-10°C, а днём - не выше 11-15°C.

Ближайшие дни предвидятся влажные и очень ветреные.