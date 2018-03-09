Вероятно, в начале следующей недели ожидается по-весеннему теплая погода.

В пятницу ночью местами возможны небольшие осадки. Ожидается гололед. Днем ожидаются прояснения, во второй половине дня снова ожидаются осадки, в основном мокрый снег и дождь. В Вильнюсе и Каунасе небольшой снег, будет -1–0 градусов. Днем будет 4 градусов тепла, после обеда ожидаются осадки. В Шяуляй осадки ожидаются и ночью и во второй половине дня. Ночью будет -2–1 градус мороза, днем будет 3 градуса тепла. На взморье ожидается порывистый ветер. Ночью будет 0–1, днем – 2 градуса тепла. После обеда ожидаются более обильные осадки.

В субботу во многих районах ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе будет сыро, будет идти мокрый снег. Ночью до -2 градусов. Днем около 3 градусов тепла. В Шяуляй ночью -3 градуса мороза, днем до 2 градусов тепла. На взморье небольшие осадки. Ночью около 0, днем – около 2 градусов тепла.

В воскресенье в Вильнюсе ночью –1, днем 3 градуса тепла. В Каунасе ночью -2, днем 4 градуса тепла. В Шяуляй ожидаются прояснения. Ночью будет -3, а днем – 3 градуса тепла. На взморье будет около 0, днем – около 5 градусов тепла. Ожидается порывистый ветер.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели температура повысится еще больше, но будет ветрено. В понедельник днем местами температура поднимется до 8–9 градусов. В конце дня ожидаются осадки, сыро будет и во вторник.