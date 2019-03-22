Погода: после выходных немного похолодает

Днем поднимется атмосферное давление, облака рассеются. Утром местами на востоке пройдут дожди, позже будет солнечно.

В начале дня еще будет дуть сильный ветер, местами порывы будут составлять 15 м/с, однако после полудня он успокоится. Температура днем 5–10 градусов тепла. Теплее всего будет в Судуве, в долине Немана: в Каунасе, Мариямполе, Шакяй, Таураге, Шилуте до 9–10 градусов тепла. В Аукштайтии будет прохладнее – в Утене, Зарасай, Рокишкисе всего 5–7 градусов. в Вильнюсе воздух прогреется до 7–9, в Клайпеде до 6–8 градусов тепла.

В ночь на субботу будет спокойно, ясно и холодно, температура опустится до 1–5 градусов мороза, только на взморье будет выше нуля. Прогнозируют гололед.

Днем усилится ветер, станет облачно. В Жемайтии местами пройдут небольшие дожди, в Центральной и Восточной Литве будет солнечно. В Вильнюсе и Шяуляй до 10, в Каунасе и Паневежисе до 11, на взморье 7–8 градусов тепла.

Местами в воскресенье ночью пройдут небольшие дожди, наибольшая вероятность осадков в центральной части и на востоке страны. В Жемайтии ночь будет ясной. Утром будет 0–5 градусов тепла. Днем будет солнечно, без осадков. Воздух прогреется до 5–10 градусов тепла.

Начало следующей недели будет прохладным. Время от времени ожидаются смешанные осадки. Ночью будет от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем: в понедельник 4–9, во вторник всего 2–6 градусов тепла.