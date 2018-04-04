В среду погода будет особенно приятной. Ночью местами ожидается дождь, облачность снизится, а днем будет 13–18 градусов тепла, только на взморье будет немного прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине ночи дождь, температура 2–5 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 17 градусов. В Шяуляй ночью дождь, температура составит 3 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 16 градусов. На взморье время от времени будет идти дождь. Ночью будет 3, днем около 10–12 градусов.

В четверг ожидается переменчивая облачность, дождь, однако будет тепло. В Вильнюсе и Каунасе ожидаются прояснения, небольшой дождь. Ночью будет 8, днем 17 градусов тепла. В Шяуляй из-за облаков будет выглядывать солнце, небольшой дождь. Ночью будет 8, днем около 16 градусов тепла. На взморье будет прохладнее, ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура будет колебаться в пределах 8–10 градусов.

В пятницу погода немного испортится: пойдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе дождь ожидается в первой половине дня. Днем ожидаются прояснения, усилится ветер. Температура будет колебаться в пределах 6–9 градусов. В Шяуляй дождь, будет 5–8 градусов тепла. На взморье ожидается сильный ветер. Ночью пойдет сильный дождь, днем облачность снизится. Температура будет 4–6 градусов тепла.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.