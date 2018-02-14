В среду похолодает, будет скользко. В первой половине дня местами возможен небольшой снег, днем без особых осадков, кое-где возможны прояснения. К вечеру сильно похолодает. В Вильнюсе ночью небольшой снег, утром –8 градусов. Днем –5 градусов. В Каунасе будет пасмурно. Ночью будет –3, днем –1 градус. В Шяуляй без осадков. Ночью около –5, днем около –1 градуса. На взморье ожидаются осадки. Ночью –4, днем до 1 градуса тепла.

В четверг ночью будет холодно, местами до –14 градусов. Днем потеплеет, выглянет солнце. В Вильнюсе ночью –12, днем около –5 градусов. В Каунасе после обеда облака рассеются. Ночью до –7, днем до –4 градусов. В Шяуляй ночью будет пасмурно, –11 градусов. Днем будет ясно, температура воздуха –5 градусов. На взморье в первой половине дня будет пасмурно, температура –5 градусов. Днем небо прояснится, будет –3 градуса.

В пятницу пойдет снег, усилится ветер, мороз отступит. В Вильнюсе будет пасмурно, ожидается снег. Ночью –6, днем –3 градуса. В Каунасе ночью без осадков, –5 градусов. Днем пойдет снег, –2 градуса. В Шяуляй ночь будет ясной, поэтому будет холодно, до –10 градусов. Днем ожидается снег, будет около –2 градусов. На взморье ночью будет ясно, похолодает до –6 градусов. Днем небольшой снег, около 0.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.