В воскресенье ночью облака появятся в некоторых регионах страны, однако значительных дождей не предвидится. Подует несильный западный, юго-западный ветер. Днём количество облаков уменьшится.
© DELFI / Martynas Bauža

Дождей не предвидится. Юго-западный ветер изменит направление на южное. Солнце быстро прогреет воздух. Во второй половине дня в большинстве районов ожидается 27–32°С тепла. Жарче всего будет в южной и восточной части Литвы. Со стороны Балтики будет поступать немного более свежий воздух, поэтому у моря максимальная температура достигнет 24 – 26° тепла.

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1 июля погода ожидается разнообразная. Ночью осадков не будет, однако днём местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Южные, юго-восточный ветер несколько усилится днём и сменит направление на западное, северо-западное. Местами его порывы достигнут 15–18 метров в секунду.

Ночью будет очень тепло и душно. Температура снизится лишь до 17–22°С тепла. Днём атмосферный фронт попытается вытолкнуть жару из Литвы, однако в большинстве южных, восточных районов максимальная температура ещё сможет подскочаить до 25–30°С тепла. Воздух на западной окраине страны будет более свежим. В Жемайтии ожидается 21–24°С тепла.

В середине недели ожидается появление вихрей низкого атмосферного давления. Они в Литву принесут дожди и более прохладную погоду.

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