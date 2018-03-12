Погода: после весеннего тепла снова придут перемены

В понедельник ожидается переменная облачность, небольшие осадки возможны лишь местами. Ожидается порывистый ветер. Ночью местами чуть ниже нуля, возможен гололед, туман. В Вильнюсе и Каунасе ночью 2 градуса тепла. Днем в Вильнюсе 6, в Каунасе 10 градусов выше нуля. В Шяуляй переменная облачность. Ночью будет 1, днем 9 градусов тепла. На взморье ночью 2 градуса выше нуля. Днем температура поднимется до 10 градусов, после обеда ожидается небольшой дождь.
Во вторник местами будет теплее, кое-где пройдут дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью 3–4 градуса, возможны прояснения. Днем небольшая облачность. В Вильнюсе днем 9, в Каунасе 11 градусов тепла. В Шяуляй будет пасмурно. Ночью 3, днем до 8 градусов, небольшой дождь. На взморье ветер, небольшой дождь. Температура 5–7 градусов тепла.
В среду станет прохладнее, во многих районах ожидаются осадки. Вечером похолодает еще больше, местами возможен гололед. В Вильнюсе и Каунасе будет 3–6 градусов тепла. Время от времени будет идти дождь. В Шяуляй 3–4 градуса тепла. Во второй половине дня ожидаются смешанные осадки, похолодает. На взморье небольшой дождь, температура составит 2 градуса тепла.
В четверг ночью мороз, местами снег. Днем небольшая облачность, будет прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе ночью –2 градуса, снег. Днем до 3 градусов тепла, будет ясно. В Шяуляй ночью до –5 градусов. Днем будет облачно, 2 градуса тепла. На взморье ночью –3, а днем 2–3 градуса выше нуля. Невысокая облачность.
В пятницу похолодает еще больше, местами снег. Ожидается порывистый ветер. В Вильнюсе снег, ночью –6, днем около –1 градуса. В Каунасе ожидаются прояснения. Ночью –4, днем –1 градус тепла. В Шяуляй переменная облачность. Ночью до –7, днем до –2 градусов. На взморье ночью –5, днем около 0.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt , в выходные похолодает еще больше. Местами небольшой снег, прояснения, сильный ветер.
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