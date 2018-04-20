Погода: после теплой пятницы ожидаются перемены

В пятницу будет солнечно. Ночь холодная, будет всего несколько градусов тепла. Днем местами воздух прогреется до 20 градусов. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Ночью 3, днем 18 градусов тепла. В Шяуляй небо будет ясным. Ночью 4, днем 17 градусов тепла. На взморье небольшая облачность. Ночью около 4, днем 9 градусов тепла.
В субботу переменная облачность, местами небольшой дождь. Усилится западный ветер, станет прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе небольшой дождь. Ночью 11, днем 16 градусов тепла. В Шяуляй будет 10–13, в первой половине дня ожидается облачная погода. На взморье сильный ветер, воздух прогреется до 8–10 градусов тепла.
В воскресенье без перемен. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно, температура 4 градуса тепла. Днем облачность увеличится, после обеда ожидается небольшой дождь. Температура составит 16 градусов. В Шяуляй ночь будет звездной, температура 3 градусов. Днем будет 15 градусов тепла, будет облачно. На взморье без осадков. Ночью около 4, днем 8 градусов тепла.
Согласно данным www.gismeteo.lt, в начале следующей недели будет облачно и сыро, во вторник и среду похолодает еще больше.
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