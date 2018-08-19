В ближайшее время ожидается переменчивая погода: после прохладного воскресенья в начале недели снова пройдёт волна тепла, которую вскоре ненадолго вновь сменит более прохладная погода. Также в начале недели во многих регионах могут понадобиться зонтики, заявила синоптик Эдита Гечайте.
Poilsiautojai Palangoje
© Jorigis Jasiūnas

В воскресенье в стране будет свежо – днём в северных регионах температура поднимется до 20-23 градусов тепла, облачность здесь будет повышена, местами пройдут дожди. На юге немного теплее – 22-25 градусов тепла, вероятность дождей меньше.

По словам синоптиков, следующая неделя будет переменчивой. В ночь на понедельник дождь наиболее вероятен в северных районах. Утром температура достигнет 12-18, а днём – до 25-28 градусов тепла. На взморье - около 23 градусов. В большинстве районов пройдут дожди, местами - грозы.

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Во вторник ожидаются непродолжительные дожди, местами с грозой. Температура ночью - 13-18, днём - 19-24 градуса тепла.

Правда, прохлада не задержится. Уже в среду ночью будет лишь 8-13 градусов тепла (прохладнее всего будет в Жемайтии - 8-9 градусов), а днём воздух прогреется до 20-25 градусов. Осадков не ожидается.

В четверг ночью температура опустится до 11-16, на взморье - до 18, а днём во многих районах потеплеет до 22-27 градусов. Теплее всего будет в южных районах. Днём пройдут кратковременные дожди, вероятнее всего в северных и западных районах.

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