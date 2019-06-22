Погода: после стихийной жары и ливней – настоящее лето мечты

На западной окраине страны день будет солнечным и сухим, однако тепла будет меньше, лишь 18-20 градусов, поскольку подует пронизывающий ветер с моря. В средней части Литвы установится малооблачная и сухая погода. Здесь максимальная температура достигнет отметки 21-24 градусов тепла.
В восточных районах страны будет переменная облачность. Местами могут пройти короткие, не обильные дожди. Тепла днём здесь будет больше всего – температура поднимется до 24-26 градусов. В столице страны сегодня вероятность дождя мала, а температура будет около 25 градусов тепла.
В воскресенье в Литве погоду определит восточная (более холодная) часть антициклона. Как ночью, так и днём вероятность дождя будет небольшой. Ночью, когда прояснится и утихнет ветер, будет прохладно – температура понизится до 8-13 градусов. Немного теплее будет лишь в юго-восточных районах страны. Днём подует ветер северного направления средней силы, однако благодаря солнцу воздух вновь прогреется до 21-26 градусов.
В День Ивана Купалы антициклон и далее будет определять солнечную и ясную погоду. Ночью будет ещё прохладно, около 9-14 градусов тепла, а днем температура поднимется до 23-28 градусов.
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