Погода: после стихийной жары и ливней – настоящее лето мечты

Сегодня погода в Литве будет зависеть от области высокого давления. Облака рассеются, однако летнюю идиллию омрачит порывистый западный, северо-западный ветер.
© DELFI / Tomas Vinickas

На западной окраине страны день будет солнечным и сухим, однако тепла будет меньше, лишь 18-20 градусов, поскольку подует пронизывающий ветер с моря. В средней части Литвы установится малооблачная и сухая погода. Здесь максимальная температура достигнет отметки 21-24 градусов тепла.

В восточных районах страны будет переменная облачность. Местами могут пройти короткие, не обильные дожди. Тепла днём здесь будет больше всего – температура поднимется до 24-26 градусов. В столице страны сегодня вероятность дождя мала, а температура будет около 25 градусов тепла.

Статьи по теме:
Погода: на праздник Ивана Купалы осадков не ожидается  (2)
Погода: грядут мощные ливни с грозой, молниями и порывистым ветром

В воскресенье в Литве погоду определит восточная (более холодная) часть антициклона. Как ночью, так и днём вероятность дождя будет небольшой. Ночью, когда прояснится и утихнет ветер, будет прохладно – температура понизится до 8-13 градусов. Немного теплее будет лишь в юго-восточных районах страны. Днём подует ветер северного направления средней силы, однако благодаря солнцу воздух вновь прогреется до 21-26 градусов.

В День Ивана Купалы антициклон и далее будет определять солнечную и ясную погоду. Ночью будет ещё прохладно, около 9-14 градусов тепла, а днем температура поднимется до 23-28 градусов.

Статьи по теме:

Погода: последняя возможность насладиться теплом – грядут перемены

Во вторник Литву накрыл антициклон, пришедший с...

После короткой передышки грядут перемены: в некоторых городах ожидается до +30°C (4)

Во вторник погоду в Литве определит приблизившаяся с...

Общество

Мирский замок Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Мирский замок Лидский замок Лидский замок Лидский замок Мирский замок Лидский замок Лидский замок Лидский замок

Историю пишут победители: белорусское наследие князя Гедиминаса (4)

С открытием туристического сезона многие бюро...

Погода: после стихийной жары и ливней – настоящее лето мечты

Сегодня погода в Литве будет зависеть от области...

Чешскому цирку запретили выступать в Литве со слоном (18)

В четверг Агентство по вопросам окружающей среды Литвы...

Суд отказался переводить осужденного по делу Медининкай Михайлова из тюрьмы (26)

Суд отказался переводить из тюрьмы в исправительную...

В центре Вильнюса вырастает второй Перкункемис: жители паникуют, а застройщик пожимает плечами (5)

В Вильнюсском микрорайоне Шнипишкес, на улице Кярнавес,...

TOP новостей

Погода: после стихийной жары и ливней – настоящее лето мечты

Сегодня погода в Литве будет зависеть от области...

Мирский замок Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Новогрудский замок и окрестности Мирский замок Лидский замок Лидский замок Лидский замок Мирский замок Лидский замок Лидский замок Лидский замок

Историю пишут победители: белорусское наследие князя Гедиминаса (4)

С открытием туристического сезона многие бюро...

Литовская армия на новые вертолеты планирует выделить около 300 миллионов евро

Армия Литвы на приобретение новых вертолетов...

Чешскому цирку запретили выступать в Литве со слоном (18)

В четверг Агентство по вопросам окружающей среды Литвы...

После праздника Ивана Купалы ожидается волна испорченных телефонов: как защитить свой? (7)

По мере приближения длинных летних выходных Ивана...