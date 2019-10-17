Погода: после солнечных дней ненадолго вернется дождь

В ночь на пятницу погода не изменится. Будет облачно с прояснениями, во многих районах пройдут дожди. Меньше всего вероятность дождя на юге страны. Ветер ослабеет. Температура ночью составит 8–13 градусов.
В пятницу днем погода снова улучшится. Подует мягкий южный ветерок. На севере еще будет облачно, местами пройдут небольшие дожди, но температура уже будет 14–16 градусов. На юге будет солнечно, вероятность осадков невелика. Термометры покажут 17–18 градусов в тени.
В субботу тоже будет очень тепло. Температура ночью не упадет ниже 8–13, а днем будет 14–19 градусов. Ночью на западе пройдут небольшие дожди, oа после дождя местами возможен туман.
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