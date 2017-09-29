Погода: после сентября погода испортится

В пятницу ночью местами пройдет дождь, в других районах ожидается туман. Будет холодно, в южных районах на поверхности почвы местами ожидаются заморозки. Днем облака рассеются. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет облачно, возможен небольшой дождь, температура 7–9 градусов. Днем облачность снизится, будет 13–14 градусов. В Шяуляй пасмурно, также возможен небольшой дождь. Температура 9 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 12 градусов. На взморье переменная облачность. Ночью будет 11, дне около 14 градусов тепла.

В субботу вероятность осадков невелика, без особых перемен. В темное время суток ожидается туман, местами возможны небольшие заморозки. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, без осадков. Ночью температура составит 8 градусов тепла, утром будет всего несколько градусов. Днем 11–12 тепла. В Шяуляй без дождя, облачно. Ночью 6, утром 3–4 градуса тепла. Днем воздух прогреется до 11 градусов. На взморье небольшая облачность, вероятность дождя невелика. Ночью будет 6–9, днем 12 градусов тепла.

В воскресенье будет холодно и сухо. Днем ожидается переменная облачность. В Вильнюсе и Каунасе ожидается переменная облачность. Ночью 6–8, днем 11–12 градусов тепла. В Шяуляй ночь будет пасмурной, 5 градусов тепла. Днем небольшая облачность, воздух прогреется до 11 градусов. На взморье ожидается порывистый ветер, небольшая облачность. Ночью 8, днем 13 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник усилится южный ветер, большую часть дня будет ясно, однако к вечеру появятся дождевые облака. Во вторник будет ветрено и дождливо.