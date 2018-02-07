Погода: после самой холодной ночи наступит красивая зима

В среду ночью во многих районах будет идти снег, днем облака и снег пройдут по северной части страны, поэтому на большей части территории будет солнечно. В Вильнюсе и Каунасе без особых осадков, облака уйдут. В Вильнюсе ночью до –8, днем до –3 градусов. В Каунасе ночью –5, днем около 0. В Шяуляй снег. Ночью будет –5, днем –2 градуса. На взморье также ожидается снег. Температура будет колебаться в пределах –1 и 1 градуса тепла.

Ночь на четверг во многих районах будет ясной, поэтому температура серьезно понизится. Местами до –13 градусов и ниже. Днем солнце уже скроется за облаками, менее облачно будет на западе и севере страны. В Вильнюсе будет пасмурно, возможен небольшой снег. Ночью –11, днем около 0. В Каунасе ночь будет звездной, –8 градусов. Днем ожидается небольшой снег, –1 градус. В Шяуляй ночью –11, днем –4 градуса. На взморье также будет ясно. Ночью около –6, днем –1 градус.

В пятницу во многих районах ожидается облачная погода, пойдет снег. Температура повысится. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, ожидаются осадки. Температура будет колебаться в пределах –3–0 градусов. В Шяуляй ночью –7, днем –2 градуса. Будет идти снег. На взморье в первой половине дня будет ясно, до –8 градусов, днем около 0.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные без особых перемен: в небе будут кружить облака, местами снег, температура воздуха останется похожей.