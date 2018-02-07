Погода: после самой холодной ночи наступит красивая зима

В середине недели небо расчистится от облаков, поэтому в ночь на четверг, которая обещает быть ясной, ударят сильные морозы. Это будет самая холодная ночь на этой неделе. После нее температура поднимется выше, установится небольшой морозец, снова вернутся облака, будет идти снег.
© DELFI / Andrius Ufartas

В среду ночью во многих районах будет идти снег, днем облака и снег пройдут по северной части страны, поэтому на большей части территории будет солнечно. В Вильнюсе и Каунасе без особых осадков, облака уйдут. В Вильнюсе ночью до –8, днем до –3 градусов. В Каунасе ночью –5, днем около 0. В Шяуляй снег. Ночью будет –5, днем –2 градуса. На взморье также ожидается снег. Температура будет колебаться в пределах –1 и 1 градуса тепла.

Ночь на четверг во многих районах будет ясной, поэтому температура серьезно понизится. Местами до –13 градусов и ниже. Днем солнце уже скроется за облаками, менее облачно будет на западе и севере страны. В Вильнюсе будет пасмурно, возможен небольшой снег. Ночью –11, днем около 0. В Каунасе ночь будет звездной, –8 градусов. Днем ожидается небольшой снег, –1 градус. В Шяуляй ночью –11, днем –4 градуса. На взморье также будет ясно. Ночью около –6, днем –1 градус.

В пятницу во многих районах ожидается облачная погода, пойдет снег. Температура повысится. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, ожидаются осадки. Температура будет колебаться в пределах –3–0 градусов. В Шяуляй ночью –7, днем –2 градуса. Будет идти снег. На взморье в первой половине дня будет ясно, до –8 градусов, днем около 0.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные без особых перемен: в небе будут кружить облака, местами снег, температура воздуха останется похожей.

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