Погода: после рекордного тепла ожидается похолодание

После обеда, когда пройдет атмосферный фронт, станет больше прояснений, однако температура лишь в немногих районах будет выше 13–16 градусов. Усилится ветер.
На востоке, особенно на юго-востоке страны будет ясно и тепло. Днем воздух прогреется до 15–18, на юго-востоке до 19–20 градусов. Облачность увеличится после обеда. На северо-востоке местами возможны небольшие дожди, усилится ветер. На юго-востоке вероятность дождя невелика.
В среду усилится зона высокого давления. Как ночью, так и днем без особых осадков. Будет дуть юго-западный ветер. Ночью будет 7–12 градусов, днем от 11–13 на севере до 14–16 на юге страны.
В четверг антициклон обусловит спокойную погоду, без осадков. Ночью будет 4–9, а днем 13–18 градусов тепла.
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