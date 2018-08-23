Погода: после пятничной жары придут дожди

В четверг в Литве будет солнечно, температура поднимется до 22–27 градусов тепла.

В пятницу ночью без осадков, температура будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла. Однако во второй половине ночи на западе местами пройдут сильные ливневые дожди с грозами. К вечеру местами дожди прогнозируют и на востоке страны. Перед ливнями воздух прогреется до 25–30 градусов.

В субботу ночью ожидаются дожди с грозами. Ветер усилится до 15–20 м/с. Температура будет колебаться в пределах 12–17, 13–18 градусов тепла. Днем дожди будут идти на востоке, на западе без осадков. Температура поднимется до 18–24 градусов тепла.