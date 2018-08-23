Погода: после пятничной жары придут дожди

В четверг в Литве будет солнечно, температура поднимется до 22–27 градусов тепла.
В пятницу ночью без осадков, температура будет колебаться в пределах 12-17 градусов тепла. Однако во второй половине ночи на западе местами пройдут сильные ливневые дожди с грозами. К вечеру местами дожди прогнозируют и на востоке страны. Перед ливнями воздух прогреется до 25–30 градусов.
В субботу ночью ожидаются дожди с грозами. Ветер усилится до 15–20 м/с. Температура будет колебаться в пределах 12–17, 13–18 градусов тепла. Днем дожди будут идти на востоке, на западе без осадков. Температура поднимется до 18–24 градусов тепла.
До 2022 года планируется привести в порядок 1,7 тыс. небезопасных переходов
Литовская дирекция автомобильных дорог сообщила, что...
Опрос: трех самых перспективных кандидатов в президенты нагоняют еще двое (1)
Новейший опрос общественного мнения показал, что...
Новейшие данные "Содры" несут хорошую весть пенсионерам (2)
Средняя пенсия по старости у пенсионеров с необходимым...
Сравнение: Agrokoncernas Карбаускиса и компании Ландсбергене кто платит больше налогов (16)
Доходы почти в 20 раз больше, но и расходы в 24 раза больше,...
TOP новостей
Зарплаты в Литве растут невиданными темпами (35)
За год зарплата "на бумаге" в Литве увеличилась на 12,4%...
Сравнение: Agrokoncernas Карбаускиса и компании Ландсбергене кто платит больше налогов (16)
Доходы почти в 20 раз больше, но и расходы в 24 раза больше,...
Профсоюзы: никакой договоренности между торговыми центрами о выходных в праздники пока нет (1)
Профсоюзы Литвы добиваются, чтобы во все праздники и...
В Каунасе убит гражданин Украины, еще двое ранены (40)
В среду вечером в Каунасе смертельные ножевые ранения...
Британцы представляют Вильнюс самым дешевым направлением туризма (5)
В Великобритании Вильнюс представляют самым дешевым...