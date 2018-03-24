В субботу ночью ожидается морозная погода, особенно холодно будет в восточной части страны. Ожидается гололед. День будет солнечным. В Вильнюсе и Каунасе будет –6 градусов, небо будет ясным, днем около 6 градусов тепла. На взморье переменная облачность. Ночью –2, днем до 4 градусов тепла.

В воскресенье будет без осадков, воздух прогреется еще больше, местами до 9–10 градусов. Ожидается невысокая облачность. В Вильнюсе небольшая облачность. Ночью –2, днем около 7 градусов тепла. В Каунасе ночь будет пасмурной, около 0. Днем ожидаются прояснения, воздух прогреется до 8 градусов тепла. В Шяуляй облачность увеличится. Ночью будет около 0, днем 5–6 градусов тепла. На взморье из-за облаков будет выглядывать солнце, без осадков. Ночью 2, днем 4 градуса.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник еще будет приятная погода, однако уже пойдут дожди. Со вторника осадки станут обильнее, опять пойдет снег, похолодает.