Во вторник будет по-весеннему тепло, прогнозируют дождь и порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью 4 градуса тепла, возможны прояснения. Днем температура будет колебаться в пределах 10 градусов тепла. Будет пасмурно, небольшой дождь. В Шяуляй ночью без осадков, 3–4 градуса тепла. Днем температура поднимется до 7 градусов, дождь. На взморье будет дождливо и ветрено. Ожидается 4–7 градусов тепла.

В среду похолодает, местами возможны смешанные осадки. Вечером температура уже снизится, местами будет ниже нуля, прогнозируют гололед. В Вильнюсе и Каунасе будет 3–6 градусов тепла. Во второй половине дня прогнозируют обильные осадки. В Шяуляй дождь, будет около 2 градусов тепла. Вечером заморозки, гололед. На взморье также будет всего 2 градуса тепла, в первой половине дня прогнозируют обильные осадки.

В четверг ночью местами небольшой снег, мороз, гололед. Днем без особых осадков, облака рассеются. В Вильнюсе и Каунасе снег, до –3 градусов мороза. Днем будет солнечно, 2 градуса выше нуля. В Шяуляй небольшая облачность, будет –5 градусов. Днем воздух прогреется до 1 градуса тепла. На взморье будет облачно, температура –3 градуса. Днем потеплеет до 2 градусов.

В пятницу температура понизится еще больше, усилится ветер, будет холодно. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. Ночью около –5, днем около –3 градусов. В Шяуляй время от времени будет идти снег. Ночью до –7, днем –4 градуса. На взморье ночь будет ясной, температура составит –5 градусов. Днем около 0, солнце скроется за облаками, ветрено.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет холодно. Ожидается сильный ветер, местами ночью до -13 и ниже, днем также будет ниже 0.