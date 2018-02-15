В четверг без осадков, будет холодно. Ночью местами –13 градусов. Днем ожидается мороз, местами ждут прояснения. В Вильнюсе ночью –10, днем до –5 градусов. В Каунасе ночью –6, днем –4 градуса. В Шяуляй ночью –11, днем –5 градусов. После обеда небо прояснится. На взморье ночью будет облачно, температура –5 градусов. Днем облака рассеются, будет –2 градуса.

В пятницу как ночью, так и днем мороз будет не таким сильным. Во многих районах ожидается снег. В Вильнюсе небольшой снег. Ночью –6, днем до –3 градусов. В Каунасе ночью без осадков, –6 градусов. Днем снег, –1 градус. В Шяуляй ночью около –9 градусов. Днем будет всего –2 градуса. На взморье ночью –5, днем около 0, к вечеру пойдет снег.

В субботу ночью и утром во многих районах снег. Днем местами снег. В Вильнюсе большую часть дня будет идти снег. Ночью –5, днем около –1 градуса. В Каунасе ночью снег, будет –3 градуса. Днем около 0, небольшой снег. В Шяуляй ночью –5, днем –2 градуса. Сильный снег ожидается в первой половине дня. На взморье ночью до –2 градусов. Днем около 1 градуса.

В воскресенье местами небольшой снег, кое-где мокрый снег. В Вильнюсе небольшой снег. Ночью –5, днем –3 градуса. В Каунасе небольшой снег. Ночью –3, днем –1 градус. В Шяуляй облачно, возможен небольшой снег. Ночью –6, днем –2 градуса. На взморье –3 градуса. Днем смешанные осадки, будет до 2 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели ожидается восточный ветер, переменная облачность, местами небольшой снег.