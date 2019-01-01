Погода: после осени снова придет зима

В Новый год в Литве погода напоминала осеннюю, но ситуация вскоре изменится, сказал в интервью LRT синоптик Витаутас Сакалаускас.
Užšalusi upė
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В первый день 2019 года в Литве будет облачно. Ожидаются осадки, мокрый снег. В восточных районах местами гололед.Будет дуть сильный ветер - 8–13 м/с, порывы составят 15–20 м/с, на взморье до 21–23 м/с. Температура воздуха 1–6 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается сильный ветер, на взморье до 23 м/с. Днем будет идти снег, по-прежнему будет дуть порывистый ветер. Возможна метель. Днем будет около 0 градусов.

В четверг ночью снова ожидается снег, метель. Температура снизится до 2–7 градусов мороза. Днем ветер немного успокоится, но сменится на северный. Будет 1–5 градусов мороза.

В пятницу ночью будет еще холоднее - 5–10, днем 1–6 градусов ниже нуля, местами снег.

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