Погода: после осени снова придет зима

В первый день 2019 года в Литве будет облачно. Ожидаются осадки, мокрый снег. В восточных районах местами гололед.Будет дуть сильный ветер - 8–13 м/с, порывы составят 15–20 м/с, на взморье до 21–23 м/с. Температура воздуха 1–6 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается сильный ветер, на взморье до 23 м/с. Днем будет идти снег, по-прежнему будет дуть порывистый ветер. Возможна метель. Днем будет около 0 градусов.

В четверг ночью снова ожидается снег, метель. Температура снизится до 2–7 градусов мороза. Днем ветер немного успокоится, но сменится на северный. Будет 1–5 градусов мороза.

В пятницу ночью будет еще холоднее - 5–10, днем 1–6 градусов ниже нуля, местами снег.