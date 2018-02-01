Погода: после обильных осадков ожидается похолодание

В ночь на четверг будет ветрено, ожидаются осадки: снег, мокрый снег, местами будет формироваться гололед. Днем во многих районах по-прежнему ожидаются осадки, а в западной части страны уже возможны прояснения. В Вильнюсе и Каунасе ожидаются смешанные осадки. Ночью будет 0–1 градус. Днем 3 градуса тепла. В Шяуляй ночью снег, будет около нуля. Днем ожидаются смешанные осадки, воздух прогреется до 2–3 градусов. На взморье мокрый снег, дождь. Ночью будет 2, днем 4 градуса тепла.

В пятницу осадки уже будут небольшими, ветер успокоится, похолодает. В Вильнюсе и Каунасе ночью –2 градуса. В Вильнюсе возможен небольшой снег. Днем будет 2 градуса тепла. В Шяуляй ожидается переменная облачность. Ночью температура упадет до –2 градусов. Днем около 1 градуса тепла. На взморье ожидается переменная облачность, время от времени ожидаются осадки. В первой половине дня будет около нуля, днем 2–3 градуса тепла.

В субботу температура опустится еще ниже, местами ожидается небольшой снег. Усилится ветер. В Вильнюсе ночью до –3 градусов, днем около нуля. В Каунасе от –1 до 1 градуса, переменная облачность. В Шяуляй будет облачно. Ночью около –1, днем около 0. На взморье возможны небольшие прояснения. Ночью будет –2–1 градус. Днем около 2 градусов тепла.

В воскресенье усилится мороз, будет ветрено, поэтому на улице будет холодно. В Вильнюсе возможен снег. Температура около –6 градусов. В Каунасе также возможен небольшой снег, будет –5 градусов. В Шяуляй –6 градусов, будет пасмурно. На взморье –5–4 градуса.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели похолодает еще больше, возможен небольшой снег. .