Погода: после неважного начала недели ждут приятные перемены

В понедельник будет пасмурно, во многих районах ожидаются дожди, местами обильные. Прогнозируют порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью 10, днем 14 градусов тепла. В Шяуляй ночью 11, днем 13 градусов. На взморье 13–16 градусов.

Во вторник будет немного теплее. Сохранится дождливая погода, сильный ветер. В Вильнюсе ночью 12, днем 17–18 градусов тепла. В Шяуляй ночью 12, днем 16 градусов тепла. На взморье ночью 13, днем около 16 градусов тепла.

В среду ожидаются прояснения, но во многих районах будут идти дожди. В Вильнюсе и Каунасе дождь, во второй половине дня облачность снизится. Ночью будет 13, днем 18–19 градусов тепла. В Шяуляй ночью сильный дождь, днем дождя будет меньше. Ночью 13, днем 18 градусов тепла. На взморье ночью небольшой дождь, днем небо прояснится. Ночью 14, днем 19 градусов тепла.

В четверг будет тепло и солнечно, время от времени возможен небольшой дождь. Ночью 13, днем около 23–25 градусов тепла. В Шяуляй небольшая облачность. Ночью без особого дождя, 11 градусов. Днем небольшой дождь, воздух прогреется до 23 градусов. На взморье в первой половине дня будет облачно, пройдет небольшой дождь. Температура 14 градусов тепла. Днем солнце прогреет небо до 20 градусов тепла.

В пятницу сохранится такая же температура, как в четверг, местами пройдут небольшие дожди. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность, возможны кратковременные дожди. Ночью 14, днем 23 градуса тепла. В Шяуляй первая половина дня будет ясной, температура 13 градусов. Днем небольшая облачность, воздух прогреется до 24 градусов. На взморье будет ясная погода. Ночью 13, днем 21 градус тепла.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.