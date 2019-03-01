Погода: после нескольких холодных дней вернется тепло

Будет дуть сильный северный/северо-западный ветер, но опасных порывов уже не ожидается. Днем будет холодно, будет чуть ниже 0, только на взморье будет немного теплее.

В субботу прояснений будет больше, осадков не ожидается. Местами прогнозируют гололед. Западный ветер немного успокоится. Ночью будет 4–9 градусов мороза, на взморье 1–3 градуса мороза. Днем от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

После нескольких холодных дней снова потеплеет, на смену снегу придет дождь, ветер немного успокоится, хотя и останется довольно сильным – до 14 м/с.

В воскресенье ночью температура снизится до 6 градусов мороза, однако днем будет 1-6 градусов тепла.

В понедельник, 4 марта, будет еще теплее, и днем и ночью будет выше нуля. Днем прогнозируют 7-8 градусов тепла.