В четверг на части страны будет тепло, однако в пятницу температура снизится наполовину, будет прохладно, поднимется ветер. В выходные снова потеплеет, но в начале следующей недели снова ожидается похолодание.
В четверг во многих районах пройдут небольшие дожди. В большинстве районов температура будет такой же, как в среду, однако на взморье будет прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе время от времени будет идти дождь, ожидаются и прояснения. Ночью будет 8, днем 16–17 градусов тепла. В Шяуляй небольшой дождь, местами прояснения. Ночью будет 8, днем около 16 градусов тепла. На взморье возможен небольшой дождь. Будет 7–10 градусов тепла.
В пятницу усилится неприятный западный ветер, дождь, похолодает. В Вильнюсе и Каунасе обильные осадки ожидаются в первой половине дня. После обеда будет больше прояснений. Ожидается 6–9 градусов тепла. В Шяуляй дождь. Температура 4–7 градусов. На взморье ночью и утром будет облачно, дождь. Днем небо прояснится, усилится ветер. Температура будет колебаться в пределах 4–5 градусов.
В субботу погода будет более приятной. Ночью будет около 0, возможен гололед. Днем будет солнечно, температура будет выше, чем в пятницу. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине ночи будет около 2 градусов тепла, а утром ожидается –1 градус. Днем солнце прогреет воздух до 11 градусов. В Шяуляй утром около 0, небо будет ясным. Днем будет 10 градусов. На взморье ночью и утром будет 1–3, днем 9 градусов.
В воскресенье будет еще теплее, но усилится южный ветер. Осадков не ожидается, облачность будет невысокой. В Вильнюсе и Каунасе небо будет ясным. Ночью будет 3, днем 16–17 градусов тепла. В Шяуляй ночью будет облачно, около 3 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 15 градусов, будет солнечно. На взморье погода также будет приятной, только ветреной. Ночью 4, днем около 12 градусов тепла.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник температура местами снова поднимется до 18 градусов, но ветер не успокоится, а вечером увеличится облачность, пойдет дождь. Во вторник похолодает, температура будет как в пятницу: будет холодно, ветрено и дождливо.
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