В понедельник без осадков. В Вильнюсе и Каунасе ночью –7, днем 4 градусов тепла. В Шяуляй ночью –6 градусов, днем 4 градуса выше нуля. На взморье ночью будет –2 градуса мороза, днем около 2 градусов тепла.

Во вторник переменная облачность. Ночью без осадков, гололед. В Каунасе и Вильнюсе ночью небольшая облачность, –6 градусов. Днем облачность увеличится, воздух прогреется до 4–5 градусов. В Шяуляй ночью около –4 градусов. Днем пойдет снег, температура 3 градуса тепла. На взморье около нуля. Днем снег, воздух прогреется до 2 градусов тепла, поднимется ветер.

В среду похолодает. Ночью снова мороз, небольшой снег. В Вильнюсе и Каунасе ночью –4 градуса. Днем снег, будет около 0. В Шяуляй ночью небольшой снег, –5 градусов. Днем возможны прояснения, будет около 0. На взморье в первой половине дня будет ясно, –4 градуса. Днем воздух прогреется до 1 градуса.

В четверг во многих районах прогнозируют осадки, местами смешанные. В Вильнюсе и Каунасе ночью –5 градусов, снег. Днем ожидаются смешанные осадки, 3–4 градуса. В Шяуляй ночью небольшой снег, –4 градуса. Днем мокрый снег, будет 3 градуса тепла. На взморье ветер и осадки. Ночью около 1, днем около 3 градусов тепла.

В пятницу ветер успокоится, возможны небольшие осадки. Ночью мороз, гололед, днем выше нуля. В Вильнюсе и Каунасе облачно. Ночью –3, днем около 4 градусов тепла, небольшие осадки. В Шяуляй осадки. Ночью около 0, днем 3 градуса тепла. На взморье ночью снег, около 0, днем воздух прогреется до 3 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу без перемен, температура будет похожей, ожидается порывистый ветер. В воскресенье будет теплее. Днем местами до 10 градусов.