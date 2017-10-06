Погода: после короткой передышки снова неприятные новости

В пятницу ждет небольшая передышка. Ночью дождь ожидается на юге, в других районах прогнозируют лишь кратковременный дождь, местами ожидаются прояснения, ветер успокоится. Днем ожидается переменная облачность, поэтому повсюду будет выглядывать солнце, а на смену ему приходить небольшой дождь. Снова усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью дождь, будет 7 градусов тепла. Днем ожидаются прояснения, небольшой дождь. Воздух прогреется до 12 градусов. В Шяуляй ночью небольшая облачность, 6 градусов тепла. Днем небольшая облачность, время от времени будет идти дождь. Температура 11 градусов. На взморье переменная облачность, часто будет идти дождь, ожидается порывистый ветер. Ночью около 10, днем 13 градусов тепла.

В субботу ночью сильный дождь ожидается в западных районах, днем дождь пройдет на большей части страны. В Вильнюсе и Каунасе без осадков, 7–8 градусов тепла. Днем небольшой дождь, температура поднимется до 12–13 градусов. В Шяуляй ночь будет ясной, 5 градусов тепла. Днем облачность увеличится, пойдет сильный дождь. Воздух прогреется до 11 градусов. На взморье ночью дождь, будет 10 градусов тепла. Днем переменная облачность, небольшой дождь, 14 градусов тепла.

В воскресенье сильный ветер, особенно сильно он разгуляется на взморье. Будет пасмурно, во многих районах дождь. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью без дождя, температура 8 градусов. Днем ожидаются осадки, температура 11 градусов тепла. В Шяуляй круглые сутки дождь. Ночью 8, днем дождь будет более интенсивным, воздух прогреется до 8–9 градусов. На взморье обильные осадки, особенно сильный дождь ожидается ночью. Температура 10–11 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели похолодает. Прогнозируют порывистый ветер и дождь.