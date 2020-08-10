aA
В понедельник в Литве по-прежнему будет жарко. Однако со вторника с севера придет волна более прохладного воздуха.
J. Basanavičiaus gatvė Palangoje
J. Basanavičiaus gatvė Palangoje
© DELFI / Justinas Auškelis

На фоне перемен в понедельник днем уже появятся облака, на востоке возможен небольшой дождь, гроза. На севере страны будет 27-29, на юге местами до 30 градусов.

Во вторник в Литве будет солнечно, без осадков, но немного прохладнее. Ночью будет 12-17, на косе 18 градусов, днем 22-27 градусов.

Еще прохладнее будет в середине недели. Особенно это почувствуется на востоке страны, где днем ожидается высокая облачность, однако особых осадков не прогнозируют. Ночью будет 8-14, на косе около 16 градусов, днем 19–24 градуса тепла.

С пятницы снова станет теплее. По ночам будет 11-16 градусов, в выходные дни 25-27 градусов тепла. Осадков не ожидается. К радости отдыхающих будет солнечно и спокойно.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Самые влиятельные в Литве 2020: список политиков (12)

Уже шестой год подряд портал Delfi проводит проект "Самые...

Baltarusiai protestuoja prieš rinkimų rezultatus Baltarusiai protestuoja prieš rinkimų rezultatus

Выборы президента Беларуси: главное к утру понедельника (97)

В Беларуси в воскресенье прошли президентские...

Правозащитники: в Минске погиб один из участников акции протеста (11)

Как стало известно правозащитникам "Весны ", в Минске...

За сутки в Литве зафиксировано 13 новых случаев коронавируса (1)

За минувшие сутки в Литве подтверждено 13 новых случаев...

Президенты Литвы и Польши призвали власти Беларуси не применять силу (13)

Президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей...

|Maža didelių žinių kaina