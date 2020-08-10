На фоне перемен в понедельник днем уже появятся облака, на востоке возможен небольшой дождь, гроза. На севере страны будет 27-29, на юге местами до 30 градусов.
Во вторник в Литве будет солнечно, без осадков, но немного прохладнее. Ночью будет 12-17, на косе 18 градусов, днем 22-27 градусов.
Еще прохладнее будет в середине недели. Особенно это почувствуется на востоке страны, где днем ожидается высокая облачность, однако особых осадков не прогнозируют. Ночью будет 8-14, на косе около 16 градусов, днем 19–24 градуса тепла.
С пятницы снова станет теплее. По ночам будет 11-16 градусов, в выходные дни 25-27 градусов тепла. Осадков не ожидается. К радости отдыхающих будет солнечно и спокойно.
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