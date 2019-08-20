Погода: после грозы вернется тепло

Во вторник днем на погоду подействует зона высокого давления. Дожди уйдут на восток. Из восточной части Литвы уйдут облака, поэтому первая половина дня будет солнечной.
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С полудня появятся новые облака, однако значительных осадков они не принесут. Днем будет 22-26 градусов тепла. Теплее всего будет на юге и на востоке страны, на взморье будет всего 20 градусов.

В ночь на среду придут дождевые облака. Дожди начнутся на юге страны. До утра они распространятся на многие районы, а днем продолжат путь на северо-восток. Местами прогнозируют грозы. Ночью, в основном на юге страны, и днем на востоке страны будет идти сильный дождь. До полудня усилится ветер, во время грозы порывы ветра составят 15 м/с. Ночью будет 12-17, а днем всего 17-22 градусов тепла.

В четверг погода улучшится. Ночью еще пройдет небольшой дождь, днем его вероятность уменьшится. Ночью местами будет формироваться туман. Ночью будет 10-15, а днем 20-24 градусов тепла.

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