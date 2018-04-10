Погода: после дождей вернется приятное тепло

В ночь на вторник в восточной части страны прошли дожди с грозами. Днем будет прохладнее, чем в понедельник, ожидается переменная облачность, местами дожди. В Вильнюсе ночью гроза, дождь, будет 8 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 18 градусов. В Каунасе ночью дождь, температура 7 градусов, днем 16 градусов. В Шяуляй без осадков, ночью 7, днем 12 градусов тепла. На взморье небольшая облачность. Ночью 4, днем 13 градусов тепла.
В среду ожидается переменная облачность, без дождя. В Вильнюсе и Каунасе возможны небольшие прояснения. Ночью 5, днем 12 градусов тепла. В Шяуляй облачность снизится. Ночью будет 2, днем 11 градусов тепла. На взморье ветер, небольшая облачность. Ночью 5, днем 12 градусов тепла.
В четверг будет несколькими градусами теплее, во второй половине дня местами будет солнечно, вероятность дождя невелика. Сохранится порывистый ветер. В Вильнюсе возможен небольшой дождь. Ночью 6, днем 12 градусов тепла. В Каунасе без дождя. Ночью будет облачно, 7 градусов. Днем солнечно, воздух прогреется до 14 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет облачно, около 3 градусов тепла. Днем небо прояснится, воздух прогреется до 12 градусов. На взморье без осадков. Ночью будет облачно, температура 6 градусов. Днем около 13 градусов, солнце.
В пятницу будет приятная погода, станет еще теплее. В Вильнюсе и Каунасе небо будет ясным. Ночью 5, днем 18 градусов тепла. В Шяуляй будет ясно. Ночью 4, днем 16 градусов тепла. На взморье усилится ветер. Ночью облачно, до 7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16 градусов, будет солнечно.
Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет тепло, но увеличится облачность, возможны дожди.
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