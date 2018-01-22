В понедельник облачность снизится, выглянет солнце, местами возможен небольшой снег. В Вильнюсе и Каунасе ожидаются прояснения. В первой половине дня около –10, днем –6 градусов. В Шяуляй облачность снизится. Ночью –11, днем до –6 градусов. На взморье температура составит –5–3 градуса. Возможен небольшой снег.

Ночь на вторник будет самой холодной этой зимой. Местами в восточных и южных районах температура опустится до –20, самая низкая температура ожидается утром. Без осадков, переменная облачность. В Вильнюсе в первой половине дня до –18. Днем –10 градусов. В Каунасе без осадков. Ночью –11, днем –8 градусов. В Шяуляй без осадков, ночью –10, днем –6 градусов. На взморье –6–5 градусов, сильный ветер.

Со среды ожидаются перемены. Поднимется ветер, ожидаются осадки. У моря уже будет выше нуля, мокрый снег, дождь. Дороги будут скользкими. В Вильнюсе ночью ожидаются прояснения, будет –12 градусов. Днем –3 градуса, снег. В Каунасе ночью –10 градусов. Днем ожидаются осадки, температура будет колебаться в пределах –3 - 1 градуса выше нуля. В Шяуляй ночью ожидается небольшая облачность, будет –9. Днем пойдет снег, будет –2–0 градусов. На взморье осадки. Ночью будет –3, днем до 4 градусов выше нуля.

В четверг во многих районах температура будет выше нуля. Местами небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе 1–3 градуса тепла. Ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь. В Шяуляй будет пасмурно, около 3 градусов тепла. На взморье небольшой дождь, 5 градусов выше нуля.

В пятницу будет немного прохладнее, гололед. Снова ожидаются осадки – снег и дождь. В Вильнюсе снег, температура –1–0 градусов. В Каунасе мокрый снег, будет 1 градус выше нуля. В Шяуляй дождь, 1 градус тепла. На взморье 2–3 градуса выше нуля, дождь.

Прогноз составлен по данным www.gismeteo.lt.