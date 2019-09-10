Погода: порывы ветра в Литве достигнут опасной силы

Западная часть страны будет находиться ближе к центру циклона, поэтому облаков будет больше, время от времени будут идти дожди, температура составит всего 19–21 градус. В других районах будет 22–24, а на северо-восточной окраине воздух прогреется до 25 градусов. Будет дуть сильный юго-восточный ветер, который во второй половине дня сменится на юго-западный. Местами порывы ветра достигнут 15 м/с.
В среду утром и днем небольшие дожди наиболее вероятны на западе страны. По-прежнему будет дуть сильный ветер. На западе его порывы местами составят 15–19 м/с. Ночью будет 10–14, на взморье 15–17 градусов тепла, днем воздух прогреется до 19–23, на востоке до 24 градусов.
В четверг местами также пройдут небольшие дожди. Днем местами возможны грозы. По-прежнему будет дуть порывистый неприятный ветер. Ночью будет 11–16, днем 19–24 градусов тепла.
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