В воскресенье и на протяжении всей следующей недели в Литве прогнозируют дождливую, холодную и ветреную погоду, сказал LRT синоптик Тадас Кантаутас. По его словам, погода, возможно, улучшится только в следующие выходные.
© DELFI / Domantas Pipas

В воскресенье днем на севере страны будет дождливо. На юге Литвы дожди будут кратковременными и небольшими. Ожидается ветреная погода. Воздух прогреется до 12–17 градусов, на юге страны до 18–19 градусов.

В понедельник осадков будет меньше, однако будет дуть сильный ветер. Ночью будет 9–14, днем – 13-18 градусов тепла.

Во вторник ночью местами, а днем в большинстве районов пойдут небольшие дожди. Ночью будет 6–11, днем – 12-16 градусов тепла.

По словам Кантаутаса, согласно нынешним прогнозам, такая холодная и дождливая погода сохранится до выходных.

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