В воскресенье днем на севере страны будет дождливо. На юге Литвы дожди будут кратковременными и небольшими. Ожидается ветреная погода. Воздух прогреется до 12–17 градусов, на юге страны до 18–19 градусов.
В понедельник осадков будет меньше, однако будет дуть сильный ветер. Ночью будет 9–14, днем – 13-18 градусов тепла.
Во вторник ночью местами, а днем в большинстве районов пойдут небольшие дожди. Ночью будет 6–11, днем – 12-16 градусов тепла.
По словам Кантаутаса, согласно нынешним прогнозам, такая холодная и дождливая погода сохранится до выходных.
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