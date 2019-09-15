В воскресенье днем на севере страны будет дождливо. На юге Литвы дожди будут кратковременными и небольшими. Ожидается ветреная погода. Воздух прогреется до 12–17 градусов, на юге страны до 18–19 градусов.

В понедельник осадков будет меньше, однако будет дуть сильный ветер. Ночью будет 9–14, днем – 13-18 градусов тепла.

Во вторник ночью местами, а днем в большинстве районов пойдут небольшие дожди. Ночью будет 6–11, днем – 12-16 градусов тепла.

По словам Кантаутаса, согласно нынешним прогнозам, такая холодная и дождливая погода сохранится до выходных.